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Impulsan reforestación y mejoramiento urbano en Saltillo

Por: Antonio Herrera

18 Junio 2026, 21:50

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Estas acciones fueron impulsadas por el alcalde Javier Díaz González con el objetivo de generar espacios más seguros, saludables y agradables para las familias

Impulsan reforestación y mejoramiento urbano en Saltillo

Como parte de una estrategia para fortalecer las áreas verdes y mejorar la imagen urbana de la ciudad, el Ayuntamiento de Saltillo llevó a cabo jornadas de reforestación, limpieza y rehabilitación en diversos puntos de la capital coahuilense.

Estas acciones fueron impulsadas por el alcalde Javier Díaz González con el objetivo de generar espacios más seguros, saludables y agradables para las familias.

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Entre las actividades más destacadas se encuentra la plantación de 250 árboles y especies ornamentales en el camellón central del bulevar Carlos Abedrop Dávila. 

La jornada contó con la participación de organizaciones civiles y cerca de 300 estudiantes de nivel secundaria, quienes colaboraron en las labores de reforestación para contribuir al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de la infraestructura verde de la ciudad.

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De manera simultánea, brigadas municipales realizaron trabajos de reforestación en una plaza de la colonia Satélite Sur, además de efectuar labores de limpieza profunda en la colonia Morelos y rehabilitar banquetas en Colinas del Sur. 

Asimismo, el Gobierno Municipal mantiene programas permanentes de riego y conservación en distintos bulevares y avenidas para asegurar el desarrollo adecuado del arbolado y preservar las áreas verdes en beneficio de la comunidad.

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