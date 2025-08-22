Impulsan programa de útiles escolares a bajo costo para familias

La diputada Edna Dávalos se sumó al programa de útiles escolares a bajo costo para apoyar a niñas, niños y jóvenes en el regreso a clases

La diputada Edna Dávalos, al igual que otros diputados del PRI, se sumó al programa de útiles escolares a bajo costo, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes cuenten con lo indispensable para iniciar el nuevo ciclo escolar.

El paquete tendrá un costo simbólico de 50 pesos e incluye: 3 cuadernos profesionales de raya, 2 cuadernos profesionales de cuadro grande, una caja de 12 colores de madera, 3 lápices, 3 plumas, 1 sacapuntas y 1 borrador.

La entrega se llevará a cabo este jueves 21 de agosto, en un horario de 10:00 am a 1:00 pm y de 4:00 pm a 7:00 pm, en las oficinas de gestión de la diputada, ubicadas en las colonias Zona Centro, Manantiales y Analco, hasta agotar existencias.

Durante el anuncio, Edna Dávalos expresó su compromiso con la educación y con el bienestar de las familias de su distrito.

Este programa se suma a una serie de acciones que la legisladora ha impulsado para estar cerca de la gente, demostrando que su trabajo no se limita al Congreso, sino que se refleja en apoyos concretos que atienden las necesidades del día a día.