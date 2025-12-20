Impulsan posadas venta de dulces en comercios de Saltillo

Las ventas comenzaron a repuntar desde la última semana de noviembre, impulsadas principalmente por pedidos de escuelas, indicaron comerciantes

La temporada de posadas ha detonado un alto volumen de ventas de dulces y bolos en las dulcerías de Saltillo, con pedidos que se intensificaron desde finales de noviembre y alcanzan su punto más fuerte en los días previos a la Nochebuena, principalmente por celebraciones escolares y familiares.

Comerciantes del sector estiman que, en este periodo, se han elaborado miles de bolos de distintos tamaños y precios, que van desde presentaciones económicas de alrededor de 11 pesos hasta paquetes más grandes que superan los 300 pesos, destinados tanto a posadas escolares como a reuniones familiares.

Margarita Puente, encargada de una dulcería en la ciudad, explicó que las ventas comenzaron a repuntar desde la última semana de noviembre, impulsadas principalmente por pedidos de escuelas y centros educativos.

No obstante, prevé que la demanda escolar disminuya una vez iniciado el periodo vacacional, para dar paso a las compras de última hora por parte de familias que organizan posadas en casa.

Aunque el volumen de ventas se mantiene en niveles positivos, comerciantes reconocen que este año ha sido ligeramente menor en comparación con el anterior, atribuido en parte a nuevas políticas y campañas de salud enfocadas en reducir el consumo de dulces entre niñas y niños, lo que ha impactado algunos pedidos institucionales.

Pese a ello, las dulcerías confían en cerrar la temporada con buenos resultados, ya que las fechas comprendidas entre el fin de semana previo al 24 de diciembre continúan siendo clave para la venta de bolos familiares, antes de retomar actividades en enero y prepararse para otras temporadas de alta demanda.