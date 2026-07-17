Impulsan movilidad de personas con discapacidad en Ramos

Cincuenta personas con discapacidad recibieron aparatos ortopédicos y apoyos funcionales para mejorar su movilidad y rehabilitación en Ramos Arizpe

Un total de 50 personas con discapacidad de Ramos Arizpe recibieron aparatos ortopédicos y apoyos funcionales como parte de un esfuerzo conjunto entre el DIF Coahuila, el DIF Ramos Arizpe y los clubes rotarios de Saltillo y Ramos Arizpe, con el objetivo de fortalecer su movilidad, rehabilitación y calidad de vida.

La entrega se realizó en el lobby de la Presidencia Municipal, donde autoridades estatales, municipales y representantes de organismos civiles encabezaron la distribución de equipos destinados a personas que requieren asistencia para desarrollar sus actividades cotidianas con mayor autonomía.

Entregan sillas de ruedas, andadores y prótesis

Los apoyos incluyeron 8 sillas de ruedas estándar, una silla de ruedas todo terreno, 10 sillas XL reforzadas, 2 sillas infantiles, 20 andadores, 2 sillas cómodo, un andador XL, 2 bastones de un punto, 4 bastones de cuatro puntos, una muleta mediana, 15 baumanómetros, 9 glucómetros, una carriola especial y 2 prótesis oculares, beneficiando a habitantes de la zona urbana y de comunidades rurales.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que este tipo de acciones representan un cambio significativo para las personas con discapacidad y sus familias, al facilitar su movilidad, atención médica y procesos de rehabilitación.

Destacan trabajo conjunto en favor de la inclusión

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Municipio y la sociedad civil ha permitido ampliar el alcance de los programas dirigidos a los sectores más vulnerables, fortaleciendo la inclusión y el bienestar de quienes viven con alguna discapacidad.

En la ceremonia también participaron la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, José Raymundo Zamarripa Castillo, en representación del secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez; el presidente del Club Rotario de Saltillo, Horacio Humberto Villarreal Márquez; el presidente del Club Rotario de Ramos Arizpe, Alejandro Antonio Vázquez García; y la directora de Salud Pública Municipal, Margarita Escalante.

Las autoridades coincidieron en que este programa refleja el trabajo coordinado entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para generar mayores oportunidades de desarrollo, inclusión y bienestar para las personas con discapacidad y sus familias.