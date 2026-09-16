Impulsan modernización del tramo Los Chorros en carretera 57

Alfredo Paredes López solicitó autorizar el presupuesto necesario para modernizar el tramo Los Chorros, considerado uno de los puntos más peligrosos

Alfredo Paredes llama a autorizar presupuesto para reducir accidentes y pérdidas económicas en uno de los puntos más peligrosos del país.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Alfredo Paredes López, señaló que desde el Congreso del Estado se mantiene la gestión para que, de una vez por todas, se retome el proyecto de modernización del tramo Los Chorros, en la carretera 57, considerado uno de los puntos rojos más peligrosos del país por la frecuencia de accidentes.

El legislador explicó que se busca hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que se autorice el presupuesto necesario para ejecutar esta obra, cuya finalidad es mejorar la seguridad vial y disminuir las tragedias que se registran de manera constante en este sector.

Destacó que existe voluntad por parte de los gobiernos municipales que convergen en la zona, así como del Gobierno del Estado, por lo que únicamente falta concretar la participación de la Federación.

Paredes López subrayó que es urgente avanzar en este proyecto, no sólo para proteger la vida de quienes transitan por la carretera 57, sino también para evitar las afectaciones económicas que provocan los accidentes.

Explicó que, cuando ocurre un percance, las unidades de transporte permanecen detenidas durante horas, lo que genera largas filas, retrasos en el traslado de mercancías y pérdidas para empresas y transportistas.

El diputado recordó que recientemente el gobernador Manolo Jiménez Salinas manifestó su disposición para participar en el proyecto, por lo que consideró necesario que la Federación atienda el llamado y defina los recursos que permitan iniciar los trabajos.

Señaló que la modernización del tramo Los Chorros representa una prioridad para Coahuila y una acción indispensable para frenar las tragedias que continuamente se presentan en este punto de la carretera 57.