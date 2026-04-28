Impulsan estudiantes convocatoria exclusiva para mujeres docentes

El planteamiento busca abrir mayores oportunidades para abogadas con alto perfil profesional, así como generar referentes femeninos dentro del aula

Ante la desigualdad en la representación docente, estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C ) impulsan una iniciativa para que el Consejo Directivo emita convocatorias exclusivas para mujeres, con el objetivo de equilibrar la paridad de género en el claustro académico.

La propuesta surge luego de identificar que más del 70% de la matrícula estudiantil está conformada por mujeres, mientras que solo alrededor del 30% del personal docente son profesoras, lo que evidencia una brecha significativa dentro de la institución.

De acuerdo con la doctora Silvia Marisol Díaz Valencia, quien respalda la iniciativa, actualmente la facultad cuenta con cerca de 80 docentes, de los cuales apenas una tercera parte son mujeres, además de que históricamente los cargos directivos han sido ocupados por hombres.

Explicó que la iniciativa es impulsada directamente por estudiantes, quienes en los próximos días iniciarán la recolección de firmas para solicitar formalmente al Consejo Directivo que, en futuras contrataciones, se priorice la incorporación de mujeres en la docencia.

El planteamiento busca abrir mayores oportunidades para abogadas con alto perfil profesional, así como generar referentes femeninos dentro del aula para las nuevas generaciones.

Díaz Valencia destacó que se trata de una propuesta respetuosa y voluntaria, que responde a una comunidad estudiantil cada vez más participativa y consciente de la necesidad de igualdad de condiciones tanto en la formación académica como en el ámbito profesional.

La solicitud será presentada ante el Consejo Directivo una vez que se reúna el respaldo necesario, con la intención de que sea considerada en próximas convocatorias y procesos de contratación dentro de la facultad.