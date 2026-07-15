Impulsan educación de mujeres con becas y certificados

El programa "Mujeres Echadas Pa' Delante" entregó certificados y becas universitarias para impulsar la educación y el desarrollo de las beneficiarias

Un total de 335 mujeres de Ramos Arizpe dieron un paso más en su formación académica al concluir sus estudios de preparatoria o recibir una beca para iniciar una carrera universitaria, como parte del programa “Mujeres Echadas Pa’ Delante”.

Durante la ceremonia, 270 mujeres recibieron su certificado de preparatoria abierta, mientras que 65 más obtuvieron una beca para continuar sus estudios de nivel superior.

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, destacó que el programa busca ampliar las oportunidades educativas para las mujeres y fortalecer su desarrollo personal y profesional.

“La educación cambia la historia de una mujer, pero también la de su familia, de su comunidad y de todo Coahuila”, expresó.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino reconoció el esfuerzo de las beneficiarias, quienes combinaron sus estudios con responsabilidades laborales y familiares para concluir esta etapa académica.

“Cada certificado representa mucho más que un documento; es la prueba de su perseverancia y de que nunca es tarde para seguir preparándose”, afirmó.

El programa “Mujeres Echadas Pa’ Delante” ofrece acompañamiento académico y oportunidades para que las participantes concluyan su educación media superior y continúen con estudios universitarios, con el objetivo de ampliar sus posibilidades de desarrollo y acceso al mercado laboral.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras; la secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés González; y el secretario de Educación del Estado, Emanuel Garza Fishburn.