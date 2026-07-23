Impulsan denuncia ciudadana contra maltrato animal

La campaña busca fomentar la denuncia de casos de crueldad animal y difundir las penas de hasta ocho años de prisión previstas en Coahuila

Ante los recientes casos de maltrato animal que han generado indignación en la entidad, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Valdés, puso en marcha una campaña de concientización para exhortar a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de crueldad contra los animales del que sea testigo.

La campaña surge luego de hechos que han conmocionado a la opinión pública, como el caso del profesor León, señalado por presunto maltrato animal en la colonia Otilio González, así como el más reciente caso de Rocky, un perro de raza Gigante de los Pirineos que fue arrastrado desde una camioneta, presuntamente por Liliana N., quien actualmente se encuentra a disposición de las autoridades judiciales.

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A través de una serie de materiales informativos, el legislador invita a la población a denunciar de manera inmediata cualquier caso de maltrato ante las autoridades competentes, con el objetivo de evitar la impunidad y proteger la integridad de los animales.

Asimismo, la campaña informa sobre las sanciones contempladas en la legislación de Coahuila para quienes cometan este tipo de delitos. De acuerdo con el material difundido, quien provoque la muerte de un animal puede enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.

De igual forma, se advierte que las personas que lesionen gravemente a un animal, le ocasionen mutilaciones o daños permanentes que afecten el funcionamiento de alguno de sus órganos o extremidades, pueden ser castigadas con penas de hasta seis años de cárcel.

Jorge Valdés reiteró el llamado a la sociedad para actuar con responsabilidad y denunciar cualquier acto de violencia contra los animales, al señalar que la participación ciudadana es fundamental para combatir este delito y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.