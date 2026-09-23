Impulsan Coahuila y Texas plan económico para atraer inversión

Los gobiernos buscan atraer empresas del sector energético y fortalecer proyectos de inversión, turismo, seguridad y cooperación fronteriza

Coahuila y Texas trabajan en la elaboración de un plan económico conjunto para atraer empresas del sector energético interesadas en invertir en ambas entidades, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante una gira de trabajo por Austin.

El mandatario sostuvo una reunión con Adriana Cruz, directora ejecutiva de Desarrollo Económico y Turismo de Texas, en la que se planteó estructurar una agenda común para fortalecer la promoción de inversiones y desarrollar nuevos proyectos económicos.

Jiménez señaló que existe interés de empresas del sector energético por establecer operaciones tanto en Coahuila como en Texas, por lo que ambos gobiernos buscan aprovechar la cercanía geográfica y la relación económica entre las dos regiones.

Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con turismo, seguridad y cooperación fronteriza, áreas en las que ambas administraciones mantienen comunicación y proyectos conjuntos.

Como parte de la gira, Coahuila presentó en Austin el Rodeo Saltillo 2026, programado para realizarse del 15 al 18 de octubre, con actividades deportivas, culturales, ganaderas, gastronómicas y recreativas.

El Gobierno del Estado informó que el objetivo es posicionar este evento como uno de los principales atractivos turísticos de Coahuila y fortalecer su promoción fuera de México.

La agenda incluyó además la promoción de la Ruta Vinos & Dinos y de la actividad vitivinícola de la entidad como parte de la estrategia turística presentada ante autoridades y representantes de Texas.

En la gira participaron también Blas Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; y Sofía Delgadillo Díaz, directora de la Oficina de Promoción Económica y Turística Pro Coahuila.