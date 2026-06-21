Impulsan campo en Parras con entrega de semillas

Productores reciben semilla de melón para mejorar cosechas; UNTA promete más apoyos para fortalecer la economía rural y apoyar a familias ejidales

Como parte de las acciones encaminadas a fortalecer el campo coahuilense, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila de JLL realizó la distribución de semilla de melón entre productores de diversas comunidades rurales de Parras de la Fuente, beneficiando a familias que dependen de la actividad agropecuaria.

Durante una gira de trabajo por distintos ejidos, el dirigente estatal de la organización, José Luis López, señaló que es fundamental acercar apoyos que permitan a los campesinos mejorar sus cosechas y enfrentar de mejor manera las dificultades que actualmente vive el sector. Destacó que el objetivo es brindar herramientas que contribuyan a elevar la productividad en las zonas rurales.

Asimismo, reiteró que la UNTA continuará gestionando programas y recursos en favor de los productores del campo, con el propósito de generar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades ejidales. Indicó que el trabajo cercano con los agricultores seguirá siendo una prioridad para fortalecer la economía rural y mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas.