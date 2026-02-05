Impulsan apoyo a productores de granos desde Congreso

La producción mundial de alimentos registra un repunte generalizado que podría alcanzar niveles récord en granos como el maíz, el trigo y el arroz

En Congreso del Estado se aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Raúl Onofre Contreras, para solicitar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca y amplíe los programas de apoyo a las y los productores agrícolas de granos, priorizando a pequeños productores, e incluyendo mecanismos eficaces para su comercialización, acceso a crédito ejidal y esquemas de protección de ingresos que reduzcan el impacto negativo de la baja en los precios internacionales y nacionales de los granos básicos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la producción mundial de alimentos registra un repunte generalizado que podría alcanzar niveles récord en granos como el maíz, el trigo y el arroz, así como en otros productos agrícolas estratégicos. Si bien este comportamiento resulta positivo desde la óptica del abasto global, también genera condiciones adversas para las y los productores nacionales, al provocar una sobreoferta que presiona a la baja los precios de los principales granos básicos.

En el caso de Coahuila, para el presente ciclo agrícola, se anticipa el establecimiento de aproximadamente 14 mil hectáreas de cultivos en municipios de la región Laguna, con predominio de forrajes, maíz y sorgo. No obstante, la ausencia de condiciones adecuadas de comercialización, acceso a financiamiento oportuno y mecanismos de protección de ingresos coloca a las y los productores coahuilenses en una situación de vulnerabilidad que puede traducirse en pérdidas económicas significativas y en el abandono de la actividad productiva.

Por ello, resulta indispensable fortalecer las acciones de coordinación, acompañamiento técnico, acceso al financiamiento y mecanismos de comercialización que permitan amortiguar el impacto de la volatilidad de los mercados internacionales.