Las iniciativas prevén fortalecer la justicia cívica, crear comisiones municipales y fijar reglas claras para elegir mesas directivas locales.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El diputado local Gerardo Aguado Gómez continúa sosteniendo reuniones con habitantes de distintas colonias de Torreón para presentar y fortalecer cuatro propuestas legislativas encaminadas a mejorar la convivencia vecinal, prevenir conflictos y establecer reglas claras en la organización de colonias y fraccionamientos.

A través de su agenda denominada “Seguridad del Metro Cuadrado”, el legislador busca atender problemas cotidianos entre vecinos relacionados con estacionamientos, mascotas, ruido, cuotas de mantenimiento, uso de áreas comunes y decisiones de las mesas directivas, situaciones que pueden generar diferencias cuando no existen acuerdos ni mecanismos adecuados para resolverlas.

Ejes de las iniciativas y respaldo a la seguridad estatal

Aguado Gómez explicó que sus iniciativas contemplan fortalecer el Sistema Homologado de Justicia Cívica, establecer reglas transparentes para la elección de mesas directivas y la aprobación de reglamentos internos, así como crear Comisiones Municipales de Justicia Cívica y reglamentos de convivencia vecinal en los ayuntamientos.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que la seguridad también comienza en las calles, colonias y fraccionamientos, por lo que reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en esta materia y destacó que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con datos del INEGI. Considero que mantener comunidades organizadas y con reglas claras contribuye a fortalecer la paz social.

Finalmente, indicó que continuará recorriendo las colonias de Torreón para escuchar directamente a las familias y enriquecer sus propuestas con las necesidades de los habitantes. Subrayó que el objetivo no es imponer más reglas, sino promover el diálogo, la transparencia y el respeto para construir comunidades más unidas y evitar que los conflictos cotidianos escalen a problemas mayores.