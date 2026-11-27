El diputado local Gerardo Aguado Gómez continúa sosteniendo reuniones con habitantes de distintas colonias de Torreón para presentar y fortalecer cuatro propuestas legislativas encaminadas a mejorar la convivencia vecinal, prevenir conflictos y establecer reglas claras en la organización de colonias y fraccionamientos.
A través de su agenda denominada “Seguridad del Metro Cuadrado”, el legislador busca atender problemas cotidianos entre vecinos relacionados con estacionamientos, mascotas, ruido, cuotas de mantenimiento, uso de áreas comunes y decisiones de las mesas directivas, situaciones que pueden generar diferencias cuando no existen acuerdos ni mecanismos adecuados para resolverlas.
Ejes de las iniciativas y respaldo a la seguridad estatal
Aguado Gómez explicó que sus iniciativas contemplan fortalecer el Sistema Homologado de Justicia Cívica, establecer reglas transparentes para la elección de mesas directivas y la aprobación de reglamentos internos, así como crear Comisiones Municipales de Justicia Cívica y reglamentos de convivencia vecinal en los ayuntamientos.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que la seguridad también comienza en las calles, colonias y fraccionamientos, por lo que reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en esta materia y destacó que Coahuila ocupa el primer lugar nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con datos del INEGI. Considero que mantener comunidades organizadas y con reglas claras contribuye a fortalecer la paz social.
Finalmente, indicó que continuará recorriendo las colonias de Torreón para escuchar directamente a las familias y enriquecer sus propuestas con las necesidades de los habitantes. Subrayó que el objetivo no es imponer más reglas, sino promover el diálogo, la transparencia y el respeto para construir comunidades más unidas y evitar que los conflictos cotidianos escalen a problemas mayores.