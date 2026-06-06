Impulsa UAdeC acciones ambientales con nuevas áreas verdes

Durante el evento, autoridades universitarias y estudiantes destacaron la importancia de fomentar una cultura de sustentabilidad dentro de la comunidad

La Universidad Autónoma de Coahuila fortaleció sus iniciativas en favor del medio ambiente con la inauguración de nuevas jardineras en la Explanada de Camporredondo y una jornada de reforestación encabezada por el rector Octavio Pimentel Martínez.

La actividad también marcó la conclusión de los trabajos realizados durante el semestre por el programa “Halcones Eco Conscientes” del Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA).

Durante el evento, autoridades universitarias y estudiantes destacaron la importancia de fomentar una cultura de sustentabilidad dentro de la comunidad académica.

A lo largo del ciclo escolar, el programa impulsó diversas acciones enfocadas en el cuidado del entorno, entre ellas talleres, recorridos de senderismo, huertos agroecológicos, conferencias y actividades de reflexión orientadas a fortalecer la conciencia ambiental.

El rector señaló que la creación de estos espacios forma parte de una estrategia para mejorar la infraestructura universitaria y ofrecer áreas de convivencia para los estudiantes.

Como parte de lajornada, se colocó una placa conmemorativa y se llevó a cabo una actividad simbólica de reforestación, además de la donación de árboles por parte de alumnos del IDEA, quienes reiteraron su compromiso de contribuir a un campus más verde para las futuras generaciones.