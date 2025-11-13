Impulsa Ramos Arizpe las Clínicas Populares de la Salud

Las Clínicas Populares de la Salud contarán con consultas médicas generales, farmacia con más de 200 medicamentos y más de 20 estudios de laboratorio gratuitos

Con el compromiso de mejorar el acceso a los servicios médicos y garantizar atención de calidad para la ciudadanía, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció la puesta en marcha del programa Clínicas Populares de la Salud, un proyecto que busca atender directamente las necesidades más sentidas de las familias del municipio.

El edil recordó que durante su campaña uno de los reclamos más constantes por parte de la población fue la falta de atención médica oportuna.

“Cada vez que tocábamos una puerta, la gente nos decía: tengo una cita para dentro de cinco o seis meses, no hay medicamentos, no puedo atenderme, o se tardan mucho en darme un apoyo para mis dientes”, expresó el alcalde.

Ante esta situación, Gutiérrez Merino señaló que su administración decidió emprender un programa que brinde servicios médicos de primera calidad, con atención profesional y acceso gratuito a consultas, medicamentos y estudios básicos.

“Nos comprometimos con la gente de Ramos Arizpe a ofrecer clínicas en las que sean atendidos por doctores certificados, donde se garantice la disponibilidad de medicamentos y la atención sea digna y rápida. No queremos improvisación ni falsas consultas”, puntualizó.

Las Clínicas Populares de la Salud contarán con consultas médicas generales, farmacia con más de 200 medicamentos —algunos sin costo— y más de 20 estudios de laboratorio gratuitos, entre ellos química sanguínea, examen de orina y detección de VIH.

El alcalde explicó que, en caso de requerirse atención especializada, las clínicas incorporarán tecnología de telemedicina, que permitirá enlazar a los pacientes con especialistas a distancia, quienes emitirán diagnósticos y recomendaciones de manera inmediata.

“Queremos aprovechar lo más moderno que hay en salud para que nuestros ciudadanos no tengan que esperar meses para una consulta. Con la telemedicina, podemos conectar a los pacientes con expertos sin salir del municipio”, señaló.

Además, se contará con una clínica oftalmológica equipada para realizar estudios de graduación visual y entregar lentes personalizados sin costo.

“Es muy común que la gente no se atienda por falta de dinero o tiempo. Aquí queremos cambiar eso: atención rápida, gratuita y con calidad”, añadió Gutiérrez Merino.

Con este proyecto, el Gobierno Municipal busca reducir la saturación de hospitales, evitar la pérdida de jornadas laborales por largas esperas y fortalecer el sistema de salud local.

“Sabemos que no podemos sustituir a un hospital, pero sí podemos resolver muchos problemas de salud desde estas clínicas, sin que la gente tenga que esperar medio año para una consulta”, concluyó el alcalde.