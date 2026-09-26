Impulsa Parras conservación ambiental entregando 500 árboles

El alcalde Fernando Orozco Lara encabezó esta entrega y destacó la importancia de impulsar una reforestación responsable

Con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y contribuir a la conservación de los recursos naturales en la zona rural, el Gobierno Municipal de Parras llevó a cabo la entrega de 500 árboles frutales, de sombra y ornato, destinados a 19 comunidades ejidales y localidades del municipio.

El alcalde Fernando Orozco Lara encabezó esta entrega y destacó la importancia de impulsar una reforestación responsable, tomando en cuenta las características de cada especie y el espacio donde será plantada, con el propósito de garantizar su crecimiento adecuado y evitar afectaciones a la infraestructura.

Señaló que Parras cuenta con más de cuatro siglos de historia y tradición, por lo que la protección de su riqueza natural requiere de acciones con visión de futuro y responsabilidad para las próximas generaciones.

Entre las especies entregadas se encuentran durazno, ciruelo rojo y verde, peral, encino siempre verde, trueno y sombrilla, árboles que podrán contribuir a la generación de áreas verdes y al mejoramiento del entorno en las comunidades beneficiadas.

En representación de los habitantes, Agustina María Lara Torres, docente del Telebachillerato Comunitario El Mesteño, reconoció la iniciativa del Gobierno Municipal y destacó la importancia de generar espacios verdes que puedan ser aprovechados y disfrutados por las nuevas generaciones.

Las localidades beneficiadas son El Capulín, El Barrial, La Constancia, Los Yeguales, La Candelaria, Cinco de Enero, Huariche, La Presa, San Miguel, Sombreretillo, Tanque Nuevo, San José Patagalana, El Mesteño, 28 de Agosto, El Mimbre, San Rafael, El Sol, Talía y la colonia Antorcha.

La estrategia fue coordinada por el director de Medio Ambiente, Félix Escobar Garaygordobil, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado y con el respaldo del empresario Rogelio Barrios, quien realizó la donación de los ejemplares.

Con estas acciones, el Municipio busca promover la participación de las comunidades rurales en el cuidado del medio ambiente y avanzar en la creación de espacios arbolados que contribuyan al bienestar de las familias de Parras.