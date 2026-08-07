Impulsa obras en plastilina y caricatura desde 2011

El profesor José Alan Sánchez Martínez señaló que más allá de enseñar técnicas, busca fomentar la creatividad y expresión artística entre niñas, niños y jóvenes

El profesor José Alan Sánchez Martínez, encargado de los talleres de plastilina, dibujo y caricatura en el Bioparque Sur, informó que desde 2011 imparte clases de artes plásticas y actualmente participa en las actividades del Curso de Verano 2026. El instructor señaló que más allá de enseñar técnicas, busca fomentar la creatividad y la expresión artística entre niñas, niños y jóvenes.

Sánchez Martínez explicó que su interés por la plastilina comenzó desde la infancia, aproximadamente a los cinco o seis años, cuando empezó a modelar figuras de manera autodidacta. Indicó que esa afición se transformó en una actividad profesional al incorporarse al Bioparque Sur desde el inicio de operaciones del recinto.

El docente comentó que en sus talleres realiza figuras inspiradas en caricaturas, series, películas y personajes de la cultura popular. También desarrolla creaciones originales y personajes vinculados al ámbito político, trabajo que ha compartido con algunos medios de comunicación mediante caricatura y modelado.

Talleres reúnen caricaturas, cine, música y personajes populares

El profesor detalló que disfruta especialmente el proceso creativo de cada obra, desde la planeación hasta el modelado final. Afirmó que cada figura tiene características propias y representa una experiencia distinta, por lo que evita elegir una pieza favorita entre las muchas que ha realizado.

Sánchez Martínez agregó que además de caricaturas y personajes de ficción, ha elaborado figuras relacionadas con el rock y el heavy metal, géneros musicales que forman parte de sus intereses personales. Explicó que intenta plasmar en plastilina cualquier temática que le resulte atractiva o represente un reto creativo.

Respecto a su trayectoria, señaló que comenzó con figuras sencillas de caricaturas y posteriormente amplió su trabajo hacia personajes de series, películas y música. Comentó que su evolución artística ha estado guiada principalmente por sus gustos personales y por la búsqueda constante de nuevas técnicas de modelado.

Comparte animaciones y modelado en redes sociales

El instructor informó que también ha realizado proyectos de animación tipo stop motion, algunos publicados en plataformas digitales como TikTok e Instagram. Reconoció que este tipo de producciones requiere más tiempo de elaboración debido al proceso de fotografía cuadro por cuadro y edición posterior.

Sánchez Martínez mencionó que sus trabajos han tenido difusión fuera del ámbito local gracias a colaboraciones con medios y a la circulación de sus obras en redes sociales. Invitó al público interesado en el modelado y la caricatura a seguir sus proyectos artísticos y conocer parte de su producción reciente.

Los talleres que imparte en el Bioparque Sur forman parte de las actividades culturales y recreativas ofrecidas durante el verano, con sesiones enfocadas en dibujo, caricatura y modelado en plastilina para participantes de distintas edades.