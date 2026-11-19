El Ayuntamiento de Torreón mantiene trabajos de mantenimiento vial y rehabilitación de drenaje en distintos sectores de la ciudad y comunidades rurales

El alcalde Miguel Riquelme informó que, a través del programa ¡A Darle Parejo!, que se desarrolla en coordinación con el Gobierno del Estado, se realizan acciones de bacheo, pavimentación y conservación de calles mediante la aplicación de microcarpeta.

Entre los ejidos atendidos se encuentran El Perú, Santa Fe, El Pacífico y San Antonio de los Bravos, así como las colonias Eduardo Guerra, Zaragoza Sur y Braulio Fernández Aguirre.

El edil señaló que estas labores buscan conservar el pavimento existente, prolongar su vida útil y ofrecer mejores condiciones de circulación.

Añadió que los trabajos también se complementan con señalización y pintura para delimitar carriles y cruces peatonales, mientras que la adquisición de nuevas máquinas micropavimentadoras permitirá avanzar con mayor eficiencia en la atención de las vialidades.

Por otra parte, continúa la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en distintos puntos de Torreón. Actualmente, una de las intervenciones se desarrolla en la cerrada del Kriptón, en la colonia Residencial del Norte, donde se atiende una petición de los vecinos para renovar la infraestructura sanitaria y mejorar las condiciones del entorno.

La obra contempla la rehabilitación de más de 300 metros lineales de tubería, en el tramo comprendido entre calzada Sección 38 y Tope. De acuerdo con la información municipal, registra un avance del 30 por ciento y actualmente se trabaja en la línea general y las descargas sanitarias, mediante la instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 10 pulgadas.