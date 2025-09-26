Impulsa Mejora Coahuila brigadas de servicios para la población

Mejora Coahuila impulsa brigadas integrales para acercar servicios gubernamentales a la población, facilitando el acceso a atención médica, empleo y apoyos

Gabriel Elizondo, representante de Mejora Coahuila, destacó la importancia de realizar brigadas como las médicas, de empleo y otros servicios, con el objetivo de acercar la atención gubernamental a la población.

Explicó que este tipo de acciones, que habitualmente se encuentran en dependencias y en horarios laborales, ahora se llevan a la ciudadanía gracias a la coordinación con universidades y al trabajo en equipo con la sociedad.

“Estas brigadas son una oportunidad para que la gente tenga acceso a servicios que muchas veces no podría obtener por falta de tiempo o transporte.

Me parece excelente que se acerquen a nosotros de esta manera”, comentó José Luis Hernández, beneficiario de una de las jornadas recientes.

Elizondo señaló que existe el compromiso del gobernador Manuel López Jiménez de mantener cercanía con la gente a través de estas brigadas, que se planean organizar cada 15 días o de manera mensual, según la región.

“Vine a la brigada de empleo y pude recibir orientación profesional y acceder a vacantes que no conocía.

Es un apoyo que hace la diferencia en la vida de quienes buscamos oportunidades”, expresó Ana Sofía Martínez, joven que asistió a la jornada en una universidad local.

Agregó que las actividades se llevarán a diferentes puntos del estado y universidades, por lo que pidió a los medios de comunicación difundir la información para que más personas puedan acceder a los servicios que se ofrecen en estas jornadas.

“Es un esfuerzo que demuestra que el gobierno y la sociedad pueden trabajar juntos para mejorar la vida de la gente.

Ojalá estas brigadas se mantengan y sigan llegando a más comunidades”, concluyó Roberto Pérez, habitante de una zona rural que participó en la reciente.