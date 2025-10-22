Impulsa Fiscalía programa para proteger a mujeres violentadas

Por: Irene Zapata 21 Octubre 2025, 14:46

La función de este programa piloto es que por medio de brazaletes se alerta a las mujeres sobre la cercanía de un agresor ya denunciado

La Fiscalía General del Estado de Coahuila puso en marcha un programa piloto con el que por medio de brazaletes, se alerta a las mujeres sobre la cercanía de un agresor ya denunciado. Federico Fernández Montañez, titular de la FGE, dijo que este programa es innovador, y le permite a las mujeres violentadas saber que su agresor se encuentra en un perímetro previamente programado por la autoridad judicial que establece esta medida de restricción. “Lo programamos a 20, 30, 40 metros de radio, y nos permite estar monitoreando en los C4. Cuando detectamos que se aproximan intervenimos nosotros a través de la geolocalización, emite una alerta”, dijo Fernández Montañez. Agregó que se trata de un programa piloto, con 10 dispositivos funcionando por ahora y 90 de reserva, y que Coahuila es el primer estado en utilizar este tipo de tecnología.