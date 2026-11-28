La Fiscalía General del Estado promovió contacto directo con constructores para facilitar reportes de posibles delitos y su seguimiento.

La Fiscalía General del Estado busca ampliar los mecanismos de comunicación y colaboración con empresarios de la construcción, para facilitar la presentación de denuncias y dar seguimiento oportuno a posibles hechos delictivos relacionados con sus actividades.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, informó que el pasado 26 de noviembre sostuvo un encuentro con representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Coahuila Centro-Norte, para establecer una mayor coordinación entre ambas instituciones.

El funcionario explicó que estos acercamientos pretenden mantener una relación directa con los sectores productivos y facilitar que sus integrantes reporten situaciones que pudieran constituir delitos. La intención es que los empresarios cuenten con un conducto institucional para comunicar los hechos y solicitar la intervención de las autoridades ministeriales.

Fiscalía busca agilizar recepción y seguimiento de denuncias

Lazo Chapa señaló que uno de los objetivos de la reunión fue promover el contacto directo entre los constructores y la representación regional de la Fiscalía. De esta manera, los empresarios podrán informar sobre incidentes que se encuentren dentro de las atribuciones de la institución y recibir orientación para dar curso a los reportes correspondientes.

Indicó que los integrantes de la industria de la construcción tienen abiertas las puertas de la delegación regional para comunicar cualquier situación relacionada con posibles conductas delictivas. Este acercamiento permitirá mantener una vía de comunicación institucional sin depender exclusivamente de los mecanismos ordinarios de atención.

La estrategia también busca facilitar el seguimiento de los casos que sean reportados por los empresarios, mediante una mayor vinculación con los funcionarios responsables de atender las denuncias. El propósito es mejorar la comunicación entre el sector privado y las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

CMIC participa en estrategia de coordinación institucional

El delegado explicó que la reunión con integrantes de la CMIC forma parte de las acciones instruidas por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para fortalecer la proximidad con la ciudadanía y mantener una relación permanente con los distintos sectores sociales y económicos.

La coordinación con los constructores representa uno de los acercamientos que impulsa la Fiscalía en la Región Centro-Desierto, con el propósito de facilitar el intercambio de información sobre posibles delitos y mejorar los mecanismos de atención institucional.

Lazo Chapa reiteró la disposición de la delegación regional para mantener el contacto con los representantes de la industria de la construcción y atender los reportes que presenten dentro del ámbito de competencia de la Fiscalía General del Estado.