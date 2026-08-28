Impulsa DIF Coahuila bienestar y apoyo a adultos mayores

La presidenta del DIF Coahuila enfatizó la importancia de capacitar y apoyar emocionalmente a quienes cuidan a personas mayores.

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La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, señaló que se continúa reforzando la atención a los adultos mayores en el estado, con acciones encaminadas no solo a atender sus necesidades, sino también a ofrecerles espacios de convivencia, recreación y actividades que les permitan disfrutar plenamente de esta etapa de su vida.

Como parte de estas acciones, informó que recientemente cerca de 200 adultos mayores de Coahuila viajaron al estado de Oaxaca para participar en los Juegos Deportivos y Culturales, además de que este sector de la población ha sido beneficiado con diferentes viajes y actividades recreativas. Destacó que este tipo de experiencias buscan fomentar su bienestar, integración y participación social.

Salinas explicó que la atención también contempla a las personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de un adulto mayor, ya que muchas veces son los propios cuidadores quienes requieren apoyo. Señaló que cuando el DIF detecta un caso de abandono, primero se investiga la red de apoyo del adulto mayor y se busca identificar a familiares o personas cercanas que puedan hacerse cargo de su cuidado antes de considerar otras alternativas.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila destacó que también se trabaja en dignificar y fortalecer a los cuidadores, brindándoles herramientas para que puedan atender adecuadamente a los adultos mayores, tanto desde el aspecto económico como emocional. Subrayó que cuidar a una persona de edad avanzada implica una gran responsabilidad y requiere preparación, sensibilidad y acompañamiento, por lo que se busca que quienes desempeñan esta labor cuenten con las condiciones y conocimientos necesarios para brindarles una atención digna y de calidad.