Impulsa Día de la Candelaria venta de tamales en Coahuila

Este lunes 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, una tradición profundamente arraigada en la cultura mexicana, en la que quienes obtuvieron el “niño” en la Rosca de Reyes cumplen con la costumbre de invitar los tamales. Esta fecha marca uno de los días de mayor consumo y venta de este platillo típico.

Alta demanda de tamales en Coahuila por el Día de la Candelaria

En Saltillo, así como en la región Sureste y en todo el estado de Coahuila, el Día de la Candelaria se caracteriza por una alta demanda de tamales, lo que posiciona a la entidad como un referente tamalero.

Sabores tradicionales más solicitados

Entre los sabores más solicitados se encuentran los tamales rojos de puerco, verdes de pollo, queso con rajas, frijol y una amplia variedad de tamales dulces, los cuales mantienen su preferencia entre las familias.

Pico de ventas para vendedores locales

Vendedores locales confirmaron que esta jornada representa uno de los picos más altos de ventas del año, por lo que desde temprana hora se preparan para atender a familias y grupos que mantienen viva esta tradición popular, vinculada a la convivencia y la gastronomía que se transmite de generación en generación.