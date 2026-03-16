Impulsa Congreso programa de capacitación con enfoque de género

Esta actividad fue dirigida a las y los colaboradores del Congreso y estuvo a cargo de la maestra Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género

El Congreso del Estado continúa con el Programa Anual de Capacitación y Actualización en Materia de Derechos Humanos, Género, Transversalización y No Discriminación 2026, motivo por el cual se llevóa cabo la actividad “Proyecto Mujeres” un espacio de reflexión y diálogo sobre los retos, desigualdades y diversos tipos de violencia que afectan a las mujeres y niñas, en especial aquellas que pertenecen a grupos vulnerables.



Esta actividad fue dirigida a las y los colaboradores del Congreso y estuvo a cargo de la maestra Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género, así como de la licenciada Mónica Aguirre. En esta reunión se analizaron casos donde mujeres de diferentes edades y sectores tienen desventajas e incluso riesgos por razones de género y cómo esto puede afectar gravemente su vida.



Con estas acciones, el Congreso del estado busca capacitar de manera continua a su personal, promoviendo una cultura de respeto y sensibilidad que permita legislar y trabajar con una perspectiva de género sólida y empática en favor de todas las mujeres.