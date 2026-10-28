Impugnan prórroga para explorar compra de AHMSA y MINOSA

El recurso de revocación fue presentado el 21 de octubre ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantile

Comercial Essex impugnó judicialmente el plazo de 90 días concedido a Cargill Financial Services International, Banca Afirme y Almacenadora Afirme para explorar una posible adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), al considerar que prolonga la venta de las empresas y retrasa el eventual pago a los acreedores, incluidos miles de trabajadores.

El recurso de revocación fue presentado el 21 de octubre ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, por José Miguel Rosas López, apoderado legal de Comercial Essex, dentro del expediente 19/2023 correspondiente a AHMSA.

La impugnación se dirige contra el acuerdo del 14 de octubre de 2026, mediante el cual se autorizó el periodo extraordinario para que los acreedores garantizados exploren la posibilidad de integrar un consorcio comprador.

Cuestionan falta de oferta formal

En el documento, Comercial Essex sostiene que la prórroga carece de justificación legal, porque la subasta no produjo una postura válida y tampoco existe una oferta vinculante, financiamiento comprometido o precio concreto para adquirir las compañías.

El escrito señala que ninguno de los seis postores presentó la garantía de seriedad exigida y que la única postura formulada, correspondiente a CIEM, fue tenida por no presentada.

Según la empresa recurrente, las bases de subasta contemplan la posibilidad de negociar la conformación de un consorcio bajo determinados requisitos, entre ellos la existencia de una postura legal, condición que asegura no se cumplió.

Advierten afectaciones a trabajadores

Comercial Essex argumenta que los 90 días, comprendidos del 17 de octubre de 2026 al 14 de enero de 2027, no garantizan que la operación se concrete y podrían prolongar la espera de los acreedores.

El recurso enfatiza que los trabajadores de AHMSA y MINOSA continúan pendientes de recuperar sus créditos laborales, mientras la falta de una venta mantiene la incertidumbre sobre el proceso de liquidación.

Por ello, la parte recurrente solicita al juzgado admitir el recurso, declararlo fundado, revocar el plazo concedido y permitir que el síndico continúe explorando alternativas de venta conforme a la legislación aplicable.

La presentación del documento no significa que la impugnación haya sido aceptada ni que el acuerdo judicial haya quedado revocado; la resolución del recurso determinará si se mantiene o modifica la decisión cuestionada.