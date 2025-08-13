Implementa Facultad de Comunicación seguridad para estudiantes

Autoridades del plantel señalaron que se reforzará la vigilancia en accesos y áreas comunes, además de establecer filtros de entrada para el control de personas

La Facultad de Ciencias de la Comunicación informó que, como parte del inicio del nuevo ciclo escolar, se han implementado diversas medidas de seguridad para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil.

Autoridades del plantel señalaron que se reforzará la vigilancia en accesos y áreas comunes, además de establecer filtros de entrada para el control de personas ajenas a la institución.

Asimismo, se instalaron cámaras de seguridad en puntos estratégicos y se incrementará la presencia de personal de resguardo en horarios de mayor afluencia.

De acuerdo con la facultad, estas acciones tienen como objetivo brindar un entorno seguro para los estudiantes, docentes y personal administrativo, especialmente durante el regreso a clases tras el periodo vacacional.

Alumnos consultados consideraron positiva la medida.

“Nos da más tranquilidad saber que hay mayor control en quién entra y quién sale, sobre todo por la cantidad de personas que circulan en la facultad”, expresó Ana López, estudiante de segundo semestre.

Por su parte, Jorge Martínez, alumno de octavo semestre, señaló que las cámaras de seguridad ayudarán a prevenir incidentes.

“En otros ciclos escolares ha habido robos de mochilas y celulares; con este sistema será más fácil identificar a los responsables”, comentó.

Integrantes del personal docente también coincidieron en que estas acciones son necesarias para mantener un ambiente seguro.

“Es importante que tanto estudiantes como maestros trabajemos en conjunto para cuidar las instalaciones y denunciar cualquier situación sospechosa”, indicó una catedrática del área de periodismo.

Las autoridades académicas reiteraron que las medidas permanecerán activas durante todo el ciclo escolar y que serán evaluadas periódicamente para determinar su efectividad.