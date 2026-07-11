Impiden continuar juicio contra Lozoya y Ancira por apelaciones

Dos recursos de apelación derivados de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, mantienen suspendido el proceso penal

Dos recursos de apelación derivados de un juicio de amparo promovido por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, mantienen detenido el avance del proceso penal relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados, situación que impide reactivar las acciones judiciales contra Lozoya y el expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo.

De acuerdo con el estado procesal del expediente, aunque los tribunales ya resolvieron los principales medios de defensa promovidos por Lozoya, permanecen pendientes dos apelaciones cuya resolución resulta indispensable para que el procedimiento continúe su curso.

Procedimiento permanece suspendido

Mientras esos recursos no sean resueltos en definitiva, el proceso penal permanece congelado, por lo que las autoridades no pueden ejecutar nuevas actuaciones judiciales en contra de los imputados.

La suspensión también significa que actualmente no existe una orden de aprehensión vigente contra Alonso Ancira derivada del incumplimiento del acuerdo reparatorio firmado con la Fiscalía General de la República y Pemex dentro del caso Agronitrogenados.

Aunque el empresario dejó de cubrir el tercer y último pago comprometido en dicho convenio, el procedimiento para solicitar la reanudación de la causa penal no puede avanzar mientras continúen pendientes las apelaciones relacionadas con el amparo promovido por Lozoya.

Acuerdo reparatorio sigue sin concluir

El acuerdo reparatorio fue celebrado en 2021 y estableció que Alonso Ancira devolvería $216 millones 664 mil 40 dólares como reparación del daño ocasionado por la compraventa de Agronitrogenados.

Como parte del convenio, el empresario realizó dos pagos por un total de $104 millones de dólares, pero incumplió la tercera exhibición, superior a $112 millones de dólares, cuyo vencimiento ocurrió en noviembre de 2023.

Tras el incumplimiento, la Fiscalía buscó reactivar el proceso penal; sin embargo, el avance del expediente quedó sujeto a la resolución de los recursos legales que continúan pendientes dentro del procedimiento promovido por Emilio Lozoya.

Sin resolución no hay acciones penales

En consecuencia, las autoridades tampoco pueden ejecutar las garantías ofrecidas dentro del acuerdo reparatorio ni impulsar nuevas medidas procesales contra los involucrados hasta que exista una resolución firme sobre las apelaciones.

Una vez que los tribunales federales resuelvan esos recursos, el proceso podrá reanudarse y las autoridades estarán en posibilidad de definir si procede la reactivación de la causa penal, la eventual emisión de una orden de aprehensión contra Alonso Ancira por el incumplimiento del acuerdo reparatorio y las acciones correspondientes en contra de Emilio Lozoya dentro del caso Agronitrogenados.