Imparten pláticas sobre seguridad en escuelas de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha recorrido 75 escuelas secundarias con pláticas sobre adicciones, violencia en el noviazgo y delitos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha llevado jornadas de prevención a 75 escuelas secundarias de Saltillo, con pláticas dirigidas a estudiantes y padres de familia sobre adicciones, violencia en el noviazgo y delitos cibernéticos, con el propósito de brindar herramientas para identificar riesgos y evitar situaciones que afecten su integridad.

Una de las visitas más recientes se realizó en la Secundaria número 13 Silvia Elena Morales Villarreal, en la colonia Mirasierra, donde personal especializado abordó las consecuencias del consumo de sustancias, las señales de violencia familiar y de pareja, así como recomendaciones para navegar de manera segura en internet y redes sociales.

También se dio a conocer la Línea 800 Violeta (800 846 5382), para brindar atención a mujeres que enfrentan violencia de género.

Durante estas actividades, madres y padres de familia también fueron invitados a integrarse a los Comités Ciudadanos de Seguridad, mediante los cuales pueden mantener comunicación directa con las autoridades y reportar situaciones de riesgo en sus colonias.

La estrategia busca fortalecer la cultura de prevención desde las escuelas y promover la participación de las familias en la seguridad de sus comunidades.Haz más periodístico el encabezadoReduce repeticiones sobre prevención.