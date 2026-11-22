En el cruce de Lázaro Cárdenas e Ignacio Lallave, en Saltillo, una Durango chocó a una Silverado y golpeó postes de semáforos; un lesionado.

Un hombre de 55 años terminó hospitalizado luego de participar en un accidente vial entre dos camionetas en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas e Ignacio Lallave, en la Zona Centro de Saltillo, donde una de las unidades terminó impactada contra los postes del sistema de semáforos.

El lesionado fue identificado como Julián Fernando Lozano Flores, quien conducía una camioneta Chevrolet Silverado con placas WT 0250 C del estado de Tamaulipas. Tras el choque, recibió atención médica y posteriormente fue trasladado a un hospital.

De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, el conductor de la Silverado circulaba por la calle Ignacio Lallave y pretendía cruzar la vialidad Presidente Lázaro Cárdenas.

Dinámica del choque y daños en los semáforos

Sin embargo, al llegar al cruce, fue impactado por una camioneta Dodge Durango con placas FDG 549 D, conducida por Betsy Aguilar Temix, de 21 años, quien presuntamente no respetó la luz roja del semáforo, según señalaron testigos.

Debido a la fuerza del impacto, ambas camionetas salieron proyectadas hacia los costados. La Durango terminó estrellándose contra el poste de control de los semáforos y posteriormente contra el poste que sostiene uno de estos dispositivos.

Por su parte, la Chevrolet Silverado quedó atravesada sobre los carriles de la vialidad principal y ya no pudo continuar su marcha debido a los daños que presentó. Las autoridades realizaron las diligencias para establecer las responsabilidades correspondientes.