Impacta motocicleta sin placas a dos peatones en Saltillo

Ambas afectadas sufrieron diversas lesiones al ser proyectadas contra el pavimento en la colonia Saltillo 2000, sin requerir traslado.

Una niña de 8 años y su madre fueron atendidas por paramédicos luego de ser atropelladas por un motociclista en calles de la colonia Saltillo 2000. El conductor señalado como responsable es un adolescente de 15 años.

El percance se registró sobre el bulevar Alameda Zaragoza, cuando el joven circulaba de sur a norte a bordo de una motocicleta Italika que no contaba con placas de circulación.

Dinámica del accidente y lesiones

Al llegar a la altura de la calle Plaza San Francisco, el menor no advirtió que Brenda Berenice, de 35 años, cruzaba la vialidad junto a su hija Ángela Daniela, de 8 años, por lo que terminó impactándolas.

Debido al golpe, ambas fueron proyectadas contra el pavimento. La mujer presentó una lesión en la pierna derecha, mientras que la menor sufrió una herida en la cabeza.

Atención prehospitalaria y aseguramiento

Personas que presenciaron el accidente solicitaron ayuda a través de los números de emergencia, por lo que paramédicos del SAMU se trasladaron al lugar para brindarles atención prehospitalaria. Tras ser valoradas, se determinó que no necesitaban traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y aseguraron al adolescente, además de realizar las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades por el accidente.