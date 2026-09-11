Impacta contra camellón y su vehículo se incendia en Ramos Arizpe

Protección Civil de Ramos Arizpe atendió al conductor, quien posteriormente quedó bajo resguardo de la Policía Municipal.

Un automóvil Volkswagen Golf se incendió durante la madrugada de este jueves luego de que su conductor se impactara contra un camellón de concreto al subir el puente ubicado en el cruce de Jaime Benavides Pompa y bulevar del Valle, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 00:30 horas y fue atendido por personal de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, además de elementos de la Policía Municipal.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que paramédicos de la ambulancia 482 localizaron al aparente conductor sobre la banqueta, cerca de un establecimiento de pizzas.

El hombre fue identificado como Moisés Piña, de 27 años, quien durante la valoración se encontraba en aparente estado de ebriedad y proporcionó poca información a los cuerpos de emergencia.

Además, no portaba identificación y no permitió que el personal continuara con la valoración médica. El vehículo involucrado, con placas MPZ-294 del Estado de México, presentó un incendio posterior al impacto contra el camellón.

Tras la atención inicial, el conductor permaneció en el lugar bajo resguardo de elementos de la Policía Municipal, a cargo de las unidades 162 y 112. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad ni otros vehículos involucrados.