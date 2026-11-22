En los carriles centrales de Fundadores, rumbo al centro de Saltillo, un auto golpeó el muro tras ser impactado; no hubo personas lesionadas.

Una camioneta impactó a un automóvil sobre el bulevar Fundadores, antes de llegar al distribuidor vial El Sarape, lo que provocó que el vehículo terminara contra el muro de contención y obstruyera uno de los carriles de circulación.

El accidente ocurrió en los carriles centrales, en el tramo de circulación de Arteaga hacia el centro de Saltillo.

Tras recibir el impacto, el conductor del automóvil perdió el control y chocó contra el muro de contención.

Posición de las unidades y afectación vial

La unidad quedó atravesada sobre el carril izquierdo, mientras que la camioneta involucrada permaneció detenida detrás del vehículo.

El percance no dejó personas lesionadas, por lo que la atención se concentró en los daños materiales y en el retiro de las unidades.

Debido a la posición en que quedaron los vehículos, se generó congestionamiento vial para quienes circulaban desde Arteaga hacia el centro de la ciudad.