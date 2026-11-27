Medio Ambiente de Coahuila registró el desplazamiento de contaminantes entre ambas entidades, cuya dispersión se complica en inversiones térmicas.

Las emisiones contaminantes provenientes de Nuevo León continúan afectando la calidad del aire en la Región Sureste de Coahuila, debido al desplazamiento de masas de contaminantes a través de los corredores naturales que forman las sierras y cañones entre ambas entidades, informó Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente de Coahuila.

La funcionaria explicó que durante los últimos dos años se ha desplegado una red de microsensores ambientales que ha permitido identificar los puntos de mayor preocupación en materia de contaminación atmosférica, así como el desplazamiento de contaminantes entre ambos estados.

“Tenemos masas de contaminantes que nos llegan del estado de Nuevo León a través de todo este corredor natural que se forma a través de las sierras y de los cañones”, señaló.

Estens de la Garza explicó que las características geográficas y las condiciones climáticas entre Monterrey y Coahuila favorecen el desplazamiento de estos contaminantes, que se suman a las emisiones generadas por fuentes locales, entre ellas las ladrilleras.

Inversiones térmicas agravan la contaminación

La secretaria advirtió que durante esta temporada del año las inversiones térmicas dificultan la dispersión de los contaminantes, provocando que permanezcan concentrados cerca de la superficie y aumentando sus efectos negativos sobre la salud de la población.

Explicó que los contaminantes comienzan a dispersarse conforme aumenta la temperatura ambiental durante el transcurso del día.

Busca Coahuila ampliar monitoreo ambiental

Ante esta problemática, la Secretaría de Medio Ambiente busca obtener recursos presupuestales para incrementar el número de estaciones de monitoreo atmosférico que cumplan con la normativa correspondiente, no solamente en la Región Sureste, sino en todo el territorio estatal.

Aunque la red de microsensores ha permitido identificar zonas de concentración de contaminantes, estos dispositivos no generan mediciones con carácter oficial, por lo que resulta necesario fortalecer la infraestructura de vigilancia atmosférica.

Estens de la Garza también cuestionó la precisión de algunos informes que han ubicado a la región en posiciones contrastantes respecto a sus niveles de contaminación, y destacó la necesidad de contar con mediciones sustentadas científicamente.

La secretaria no precisó qué proporción de los contaminantes presentes en la Región Sureste procede de Nuevo León, aunque reconoció que su desplazamiento, junto con las emisiones locales y las condiciones atmosféricas de esta temporada, continúa siendo un factor que afecta la calidad del aire de Coahuila.