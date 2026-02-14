IMMS Coahuila refuerza llamado de vacunación contra Sarampión

El IMSS informó que la vacuna se aplica de manera gratuita en los módulos de Medicina Preventiva, tanto a derechohabientes como a población sin afiliación

Ante el riesgo latente de reaparición de enfermedades prevenibles, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila reforzó su llamado a la población para vacunarse contra el sarampión, al confirmar que el biológico se encuentra disponible en sus Unidades de Medicina Familiar como una acción clave de prevención comunitaria.

El médico epidemiólogo Darío Maximino Ricárdez Sánchez, adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 91, explicó que la vacunación no está limitada únicamente a menores, ya que personas de hasta 49 años pueden recibir la dosis si no cuentan con cartilla o con un comprobante de vacunación previa, lo que amplía la cobertura y reduce el riesgo de brotes.

Detalló que el esquema incluye una dosis cero para bebés de 6 a 11 meses, una aplicación al cumplir un año de edad y una más al año y medio, además de la posibilidad de regularizar esquemas incompletos en adolescentes y adultos jóvenes.

El especialista subrayó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que mantener altos niveles de vacunación no solo protege a quien recibe la dosis, sino que rompe cadenas de transmisión y protege a personas con mayor vulnerabilidad.

El IMSS informó que la vacuna se aplica de manera gratuita en los módulos de Medicina Preventiva, tanto a derechohabientes como a población sin afiliación, y recomendó acudir con la Cartilla Nacional de Salud para asegurar un registro adecuado.

Finalmente, el Instituto reiteró que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar emergencias sanitarias, por lo que invitó a madres, padres y adultos en general a aprovechar los módulos fijos y temporales de vacunación disponibles en Coahuila.