IMEF fomenta ahorro e inversión en educación financiera

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) impulsa en Coahuila una estrategia de educación financiera desde nivel primaria con el objetivo de fomentar el ahorro, el manejo responsable del dinero y la inversión en niveles de Universidad, al considerar que estos conocimientos deben formar parte esencial de la formación escolar en México.

Educación financiera temprana

Durante la presentación de sus actividades para este año, directivos del IMEF destacaron que la educación financiera temprana es clave para mejorar la economía familiar y, a largo plazo, fortalecer los indicadores económicos del país.

Subrayaron que el aprendizaje de conceptos básicos como ahorro, presupuesto e inversión debería tener el mismo peso que otras materias formativas dentro de la currícula escolar.

Alcance en planteles educativos

El presidente del IMEF Coahuila, Luis Alejandro Flores Espinoza, señaló que esta iniciativa se ha convertido en una consigna nacional del organismo, misma que ya se ha aplicado en escuelas de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidades, mediante actividades didácticas, cuentos interactivos y dinámicas diseñadas para niñas, niños y jóvenes.

Indicó que durante el año pasado, en el marco de la Semana Financiera IMEF, integrantes del organismo acudieron directamente a planteles educativos para acercar estos conceptos de manera accesible, estrategia que continuará a lo largo de 2026 con la intención de ampliar su alcance a más comunidades.

Contexto económico y decisiones informadas

Por su parte, la presidenta nacional del IMEF, Gabriela Gutiérrez Mora, enfatizó que una población con educación financiera desde temprana edad tiene mejores herramientas para tomar decisiones informadas en contextos de incertidumbre económica.

Como parte de sus aportaciones sociales, el IMEF presentó además la plataforma EducaIMEF, una herramienta digital basada en inteligencia artificial que permite a la ciudadanía consultar información financiera validada por expertos del instituto.

Investigación y análisis económico

Asimismo, se recordó que el IMEF publicó recientemente su libro de investigación anual, enfocado en educación financiera e inclusión como motores del desarrollo económico de México, obra que reúne el trabajo de 32 autores y que se encuentra disponible tanto en formato impreso como digital.

Para este año, el organismo anunció que su próxima investigación estará dedicada al impacto económico y financiero del Mundial de Futbol, con un análisis en dos etapas.

El IMEF reiteró que continuará fortaleciendo alianzas con bolsas de valores, universidades y organismos especializados para promover la educación financiera y el acceso responsable a instrumentos de inversión, especialmente entre jóvenes universitarios.