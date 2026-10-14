IMARC celebra tres años como instituto independiente de la UAdeC

La ceremonia permitió recordar el proceso de transformación de la institución, desde sus primeros años como extensión educativa

Después de dos décadas de funcionar como una extensión de preparatoria, el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC) celebró su tercer aniversario como unidad académica independiente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), consolidando una trayectoria de 24 años de presencia educativa en Ramos Arizpe.

IMARC celebra tres años como unidad independiente de la UAdeC

Durante la ceremonia conmemorativa, el director del plantel, Omar Torres Vázquez, recordó que la institución inició como una extensión del Ateneo Fuente y que durante aproximadamente 20 años se construyeron las bases que permitieron su transformación en un instituto con identidad académica propia.

“Hoy tenemos tres años de ser una unidad académica independiente, perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila. Gracias a ese gran cimiento que se hizo, se va a edificar un gran instituto”, expresó Torres Vázquez.

El director destacó que la celebración representa no solamente tres años de una nueva etapa institucional, sino también el reconocimiento al trabajo realizado por generaciones de docentes, directivos y estudiantes que participaron en el desarrollo del proyecto educativo.

“Son 24 años de estar en Ramos Arizpe, pero tres años de ser el Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón”, puntualizó ante la comunidad universitaria.

Reconocen a quienes impulsaron la historia del plantel

En el aniversario estuvieron presentes el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, y la coordinadora de la Unidad Sureste de la universidad, Eva Karena Hernández Martínez.

También participaron Julio César Quintero Salazar, primer coordinador de la institución cuando operaba como extensión del Ateneo en Ramos Arizpe, y Hazel Israel Santos Rodríguez, primer director del IMARC, quienes fueron reconocidos por su contribución a la historia del plantel.

La ceremonia permitió recordar el proceso de transformación de la institución, desde sus primeros años como extensión educativa hasta su consolidación como una unidad académica de la UAdeC.

Omar Torres Vázquez agradeció a estudiantes, docentes, personal administrativo y autoridades universitarias por formar parte de esta trayectoria, y destacó la importancia de continuar fortaleciendo el proyecto educativo del IMARC en Ramos Arizpe.