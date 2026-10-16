Ignora señal de alto y causa accidente en González Cepeda

Cruz Roja valoró a los dos conductores tras la colisión en Río Nazas y Río Grijalva; autoridades deslindan responsabilidades.

Un accidente vial entre dos automóviles se registró en el cruce de Río Nazas y Río Grijalva, en la colonia González Cepeda, en Saltillo, Coahuila, luego de que una conductora presuntamente no respetara la señal de alto.

La presunta responsable fue identificada como Yesli Evelor Montero Martínez, de 21 años, quien conducía un Chrysler 200 sin placas de circulación y se dirigía a un plantel educativo cuando ocurrió el percance.

La joven transitaba por la calle Río Grijalva, en dirección a prolongación Ateneo, y al llegar a la intersección continuó su marcha sin detenerse, por lo que se atravesó al paso de una camioneta Nissan Vagoneta.

La segunda unidad, con placas FCL 657 D, era conducida por José Guadalupe Herrera Martínez, de 48 años. Tras la colisión, el vehículo presentó daños en la parte delantera derecha.

Luego del reporte realizado al servicio de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja Delegación Saltillo acudieron al sitio para revisar a ambos conductores y determinar si alguno necesitaba atención hospitalaria.

Después de valorarlos, los socorristas establecieron que ninguno requería traslado a un hospital. Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, tomaron conocimiento del accidente para realizar las diligencias y deslindar las responsabilidades por los daños materiales.