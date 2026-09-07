Iglesia llama a proteger a menores tras tragedia en Monclova

El representante de la Iglesia insistió en que nadie debería enfrentar solo una situación que ponga en riesgo su vida o bienestar

Ante el suicidio de un niño de 11 años registrado en Monclova, la Iglesia hizo un llamado a las familias para fortalecer el cuidado, protección y acompañamiento de menores. Monseñor Néstor Martínez Sánchez, vicario de la Diócesis de Saltillo y párroco del templo del Santo Apóstol en Monclova, señaló que estos hechos representan una llamada de atención para toda la sociedad.

El sacerdote destacó que los padres de familia tienen una responsabilidad fundamental en la protección de sus hijos. Explicó que los menores necesitan la presencia de adultos que estén atentos a sus necesidades y puedan acompañarlos durante las diferentes etapas de su desarrollo.

Martínez Sánchez señaló que muchas situaciones pueden prevenirse cuando una persona cuenta con alguien que la cuida y permanece pendiente de sus necesidades. Por ello, consideró necesario que las familias fortalezcan los vínculos de comunicación y acompañamiento con niños y adolescentes.

Familias deben cuidar y proteger a los menores

El vicario de la Diócesis de Saltillo indicó que los niños requieren especialmente del acompañamiento de un adulto responsable. Señaló que los padres deben asumir ese papel mediante una vigilancia cercana, pero también mediante la disposición para escuchar, orientar y atender cualquier situación que pueda representar un riesgo para sus hijos.

Consideró que los hechos registrados recientemente son dolorosos para la comunidad y deben generar una reflexión colectiva. Explicó que la protección de los menores no corresponde únicamente a los padres, pues también requiere la participación de familiares, instituciones y otros sectores de la sociedad.

Martínez Sánchez sostuvo que existen circunstancias adversas que pueden presentarse en cualquier entorno. Ante ello, señaló que la sociedad debe trabajar en la prevención y generar redes de apoyo que permitan detectar situaciones difíciles antes de que tengan consecuencias graves.

El sacerdote planteó que las familias pueden contribuir a esa tarea mediante una mayor cercanía entre sus integrantes. También consideró necesario fortalecer la colaboración con instituciones que puedan proporcionar orientación y atención cuando un niño o adolescente atraviesa una situación que requiere ayuda especializada.

El mensaje de la Iglesia, explicó, consiste en recordar que todas las personas tienen derecho a la vida y a desarrollarse en condiciones adecuadas. Por ello, pidió que exista disposición para cuidar a los demás, ofrecer un consejo oportuno y actuar cuando sea necesario.

Pide acompañamiento y redes de apoyo

Al referirse directamente a los padres que enfrentan la pérdida de un hijo, Monseñor Néstor Martínez Sánchez reconoció que no existen palabras suficientes para aliviar un dolor de esa magnitud. Señaló que desde la Iglesia se busca acompañar a las familias mediante la fe, el amor y la cercanía durante momentos especialmente difíciles.

El párroco del templo del Santo Apóstol recordó dentro de su mensaje la figura de María Santísima como la Virgen Dolorosa. Explicó que la imagen representa el sufrimiento de una madre ante la pérdida de su hijo y permite comprender, desde la perspectiva religiosa, la profundidad del dolor que enfrentan los padres.

Martínez Sánchez pidió a la comunidad mantener cercanía con las familias que atraviesan situaciones de duelo. Señaló que el acompañamiento debe realizarse desde el respeto, la solidaridad y el amor, evitando que quienes enfrentan una pérdida permanezcan solos durante los momentos más complicados.

El sacerdote también llamó a los demás padres de familia a asumir una participación activa en el cuidado de sus hijos. Indicó que esta responsabilidad implica observar, escuchar, orientar y proteger, además de permanecer atentos ante cambios que puedan requerir atención.

Consideró que la prevención debe convertirse en una tarea compartida entre las familias y las instituciones. Señaló que es necesario construir redes de apoyo donde exista confianza para pedir ayuda y donde los menores puedan encontrar adultos dispuestos a escucharlos.

El vicario de la Diócesis de Saltillo sostuvo que también debe existir apertura para recibir consejos y aceptar correcciones. Explicó que cuidar a los demás requiere valentía, caridad y humildad, pero también disposición para reconocer cuando una persona necesita modificar alguna conducta.

Martínez Sánchez advirtió que los casos de menores que pierden la vida de esta manera deben generar una reflexión profunda. Cuestionó qué está haciendo la sociedad por los niños, los adolescentes y las familias que enfrentan diferentes circunstancias.

El representante de la Iglesia insistió en que nadie debería enfrentar solo una situación que ponga en riesgo su vida o bienestar. Por ello, llamó a fortalecer la comunicación familiar y a buscar apoyo cuando existan problemas que rebasen la capacidad de atención de los padres.

Finalmente, Monseñor Néstor Martínez Sánchez reiteró su llamado a las familias para mantenerse unidas y asumir una responsabilidad compartida en la protección de los menores. Señaló que cuidar la vida debe ser una tarea cotidiana, basada en la solidaridad, la atención y el acompañamiento entre padres, hijos, familiares e instituciones.