IEC y ARHCOS impulsan participación electoral en Coahuila

Como parte de este convenio, ARHCOS promoverá entre sus empresas afiliadas diversas acciones orientadas a motivar el ejercicio del voto

En el marco del Proceso Electoral Local 2025-2026, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) formalizó un acuerdo de colaboración con la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en los comicios del próximo 7 de junio.

Esta alianza busca fortalecer la cultura democrática y fomentar el voto informado entre la población.

Acciones para promover el voto

Como parte de este convenio, ARHCOS promoverá entre sus empresas afiliadas diversas acciones orientadas a motivar el ejercicio del voto, además de difundir información relevante a través de sus plataformas digitales.

Entre las iniciativas destaca la difusión del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, así como programas que incentivan la participación ciudadana más allá de las urnas, reforzando la educación cívica en el estado.

Confianza y transparencia en el proceso

Durante la firma del acuerdo, autoridades electorales subrayaron la importancia de generar confianza y transparencia en el proceso electoral.

La consejera Layla Karina Miranda Girón destacó que este tipo de alianzas permiten acercar a la ciudadanía a los procesos democráticos, al tiempo que reafirman el compromiso institucional de promover la rendición de cuentas y una mayor involucración social en la vida pública de Coahuila.