IEC tendrá 13 difusores para compartir resultados del PREP

La medida busca fortalecer los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso oportuno a la información derivada de la jornada electoral

El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) informó este miércoles que serán 13 los difusores oficiales encargados de compartir los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

La medida busca fortalecer los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso oportuno a la información derivada de la jornada electoral programada para el próximo 7 de junio.

Durante la Sesión Ordinaria, el organismo electoral detalló que la convocatoria estuvo dirigida a instituciones académicas y medios de comunicación de prensa, radio, televisión e internet, con el propósito de garantizar una amplia cobertura de los resultados preliminares.

Asimismo, se destacó que las entidades participantes deberán asegurar la correcta actualización de la información emitida por el PREP, además de brindar acceso gratuito y seguro a la ciudadanía mediante mecanismos de protección informática y continuidad operativa.

El IEC recordó que la publicación de los resultados preliminares comenzará el 7 de junio a las 18:30 horas, con actualizaciones cada 10 minutos conforme avance la captura de información en el sistema.

En la misma sesión, el organismo también presentó informes relacionados con encuestas electorales, monitoreo de medios y el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, el cual alcanzó un cumplimiento general del 98.68 por ciento en la publicación obligatoria de información por parte de partidos políticos y candidaturas independientes.