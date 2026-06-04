IEC se declara listo para cualquier eventualidad en elecciones

El instituto tuvo tres simulacros previos para revisar los procedimientos operativos y garantizar que cada una de las etapas del proceso electoral sea correcta

A unos días de la elección local en Coahuila, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aseguró que cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a cualquier situación que pudiera presentarse durante el desarrollo de la jornada democrática.

La consejera electoral Patricia Guadalupe González Mijares destacó que el organismo ha fortalecido su capacidad de respuesta tras la realización de diversos ejercicios de simulación y coordinación institucional.

La funcionaria explicó que el instituto llevó a cabo tres simulacros previos con el propósito de revisar los procedimientos operativos y garantizar que cada una de las etapas del proceso electoral se desarrolle de manera ordenada.

Añadió que dentro de la planeación se contemplaron distintos escenarios, incluyendo posibles contingencias que pudieran registrarse antes, durante o después de la votación, con el objetivo de actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.

No obstante, las autoridades electorales subrayaron que la participación ciudadana será determinante para el éxito de la jornada. En ese sentido, hicieron un llamado a las y los coahuilenses para acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto, permitiendo que el órgano electoral cumpla con su función de garantizar una elección transparente, legal y confiable para todos los participantes.