IEC prepara seguimiento para el proceso electoral de 2027

Durante la sesión también se determinó que la Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática será la encargada de coordinar acciones relacionadas con el PREP

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) comenzó los trabajos de preparación rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027, luego de que su Consejo General aprobara este lunes 31 de agosto la instalación de la Comisión de Innovación e Informática, órgano que dará seguimiento al desarrollo y funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de cara a la elección de los 38 Ayuntamientos del estado.

Durante la sesión también se determinó que la Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática será la encargada de coordinar las acciones relacionadas con el PREP, sistema mediante el cual se capturan, digitalizan y difunden los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo.

PREP difundirá resultados preliminares de la elección

El mecanismo permitirá ofrecer a autoridades electorales, partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía información preliminar sobre los resultados, sin que estos tengan carácter definitivo.

Supervisarán el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”

En otros asuntos, el IEC aprobó que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información supervise los trabajos del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, mientras que la Unidad Técnica correspondiente coordinará su implementación.

Además, se determinó el cumplimiento de la verificación trianual de afiliaciones de Unidad Democrática de Coahuila, Nuevas Ideas y México Avante, requisito para conservar su registro local, y se presentaron informes sobre las actividades de Oficialía Electoral y la coordinación institucional con el Instituto Nacional Electoral.