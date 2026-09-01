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IEC prepara seguimiento para el proceso electoral de 2027

Por: Antonio Herrera

31 Agosto 2026, 17:33

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Durante la sesión también se determinó que la Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática será la encargada de coordinar acciones relacionadas con el PREP

IEC prepara seguimiento para el proceso electoral de 2027

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) comenzó los trabajos de preparación rumbo al Proceso Electoral Local 2026-2027, luego de que su Consejo General aprobara este lunes 31 de agosto la instalación de la Comisión de Innovación e Informática, órgano que dará seguimiento al desarrollo y funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), de cara a la elección de los 38 Ayuntamientos del estado.

Durante la sesión también se determinó que la Dirección Ejecutiva de Innovación e Informática será la encargada de coordinar las acciones relacionadas con el PREP, sistema mediante el cual se capturan, digitalizan y difunden los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo.

PREP difundirá resultados preliminares de la elección

El mecanismo permitirá ofrecer a autoridades electorales, partidos políticos, candidaturas, medios de comunicación y ciudadanía información preliminar sobre los resultados, sin que estos tengan carácter definitivo.

Supervisarán el sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”

En otros asuntos, el IEC aprobó que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información supervise los trabajos del sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, mientras que la Unidad Técnica correspondiente coordinará su implementación.

 Además, se determinó el cumplimiento de la verificación trianual de afiliaciones de Unidad Democrática de Coahuila, Nuevas Ideas y México Avante, requisito para conservar su registro local, y se presentaron informes sobre las actividades de Oficialía Electoral y la coordinación institucional con el Instituto Nacional Electoral.

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