IEC defiende sus licitaciones y ofrece colaborar en pesquisas

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos del INE mencionan a empresas como Corporativo Zeg y Cajas Graf

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Ante la difusión de documentos y fotografías que vinculan a proveedores electorales con una presunta red de irregularidades en contrataciones públicas, el consejero electoral Óscar Daniel Rodríguez Fuentes aclaró que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha realizado sus procesos de adquisición mediante licitaciones y aseguró que el organismo está dispuesto a colaborar con cualquier investigación que permita esclarecer los señalamientos.

Controversia nacional involucra contratos de proveedores electorales

La postura surge en medio de la controversia nacional por posibles anomalías en contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales.

Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos del INE mencionan a empresas como Corporativo Zeg y Cajas Graf, relacionadas periodísticamente con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Entre los nombres que han trascendido también figura José Alfredo Hernández Casillas, señalado por su presunta cercanía con Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del INE en octubre de 2026, en medio de la polémica por posibles conflictos de interés y contrataciones.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio para revisar posibles irregularidades, sin que estos señalamientos constituyan por sí mismos una determinación definitiva de responsabilidad.

IEC manifiesta disposición para revisar sus procedimientos

En este contexto, Rodríguez Fuentes sostuvo que los procedimientos efectuados en Coahuila se han desarrollado bajo los mecanismos de licitación correspondientes y manifestó la disposición del instituto para que sus procesos sean revisados.

La aclaración busca distinguir las contrataciones del organismo estatal de las acusaciones que se investigan a nivel nacional, pues la aparición de nombres de proveedores en documentos o reportes periodísticos no demuestra, por sí sola, que el IEC haya participado en actos de corrupción.