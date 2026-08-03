IEC asigna recursos a Paz y Somos México en Coahuila

El IEC aprobó redistribuir el financiamiento público del segundo semestre de 2026 para otorgar prerrogativas a los partidos Paz y Somos México

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la redistribución del financiamiento público destinado a los partidos políticos para el periodo comprendido de julio a diciembre de 2026, luego de la incorporación de los partidos Paz y Somos México al sistema de prerrogativas.

Con este ajuste, ambos institutos políticos recibirán recursos públicos durante lo que resta del año.

De acuerdo con el acuerdo avalado en sesión ordinaria, para el presente ejercicio fiscal se autorizó una bolsa anual de 181 millones de pesos, de la cual aún quedan por distribuir alrededor de 90 millones de pesos. Como parte de la nueva asignación, los partidos Paz y Somos México obtendrán 3.6 millones de pesos cada uno, monto que se otorgará con cargo al financiamiento ordinario correspondiente al segundo semestre de 2026.

La redistribución implicó una reducción en los recursos asignados al resto de las fuerzas políticas. El PRI pasó de 64.5 a 61.8 millones de pesos; Morena de 42.1 a 40.3 millones; el PT de 19.6 a 18.8 millones; el PAN de 16.9 a 16.2 millones; el PVEM de 14.2 a 13.6 millones y la UDC de 12.5 a 11.9 millones de pesos. En tanto, Movimiento Ciudadano, Nuevas Ideas, México Avante, así como los recién acreditados Paz y Somos México, contarán con una asignación de 3.6 millones de pesos cada uno.