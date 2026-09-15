IEC aprueba presupuesto de 669 millones de pesos para 2027

En la misma sesión se avaló la creación de la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027

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El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó en sesión extraordinaria el presupuesto de egresos que ejercerá durante 2027, por un monto de 669 millones 263 mil 798 pesos con 98 centavos. El documento será enviado al Congreso del Estado para su análisis y, en su caso, aprobación, como parte de la planeación de las actividades electorales del próximo año.

Crean Comisión Temporal de Debates

En la misma sesión se avaló la creación de la Comisión Temporal de Debates para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, integrada por las consejeras electorales Madeleyne Ivett Figueroa Gámez, Leticia Bravo Ostos y Layla Karina Miranda Girón.

Esta comisión será responsable de coordinar y dar seguimiento a las tareas relacionadas con la preparación, organización y realización de los debates entre las candidaturas.

Preparan acciones afirmativas para la Nación N’dee

Asimismo, el organismo electoral atendió la solicitud de Emma Hayde Palacios Hernández para establecer acciones afirmativas que garanticen la participación de integrantes de la Nación N’dee en la elección de ayuntamientos.

El IEC indicó que la legislación estatal ya contempla medidas de inclusión para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y precisó que dentro de los primeros 15 días del proceso electoral, que comenzará el 1 de diciembre, deberán emitirse los lineamientos para las fórmulas de regidurías indígenas o afromexicanas, considerando a las comunidades asentadas en Coahuila y sus respectivos sistemas normativos.