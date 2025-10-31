IEC aprueba financiamiento público 2026 para partidos políticos

El monto total es de $241 millones 872 mil 483 pesos y 10 centavos, destinados al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, específicas y de campaña

Este jueves 30 de octubre, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) celebró su última sesión ordinaria de la actual consejería, en la cual se aprobó la distribución del financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes correspondiente al ejercicio 2026.

El monto total autorizado asciende a $241 millones 872 mil 483 pesos con 10 centavos, destinados al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, específicas y de campaña, además de fijarse los límites de financiamiento privado para el mismo periodo.

Durante la sesión, las y los consejeros destacaron la importancia de garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos que se asignan a los partidos políticos, de cara a los próximos procesos electorales.

Con esta determinación, el IEC busca mantener la estabilidad financiera de las instituciones políticas en el estado y fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

Asimismo, se informó que el viernes a las 17:00 horas el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer el nombre de la nueva o el nuevo presidente del IEC, quien probablemente tomará protesta el fin de semana.

Con ello, se dará paso a una nueva etapa en la vida institucional del organismo electoral, tras la conclusión del periodo de la actual consejería.