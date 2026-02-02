Identifican cuerpo de mujer tras incendio en colonia Lucio Blanco

Durante las labores de enfriamiento, localizaron el cuerpo de la víctima, quien se presume dormía al momento de los hechos

La mujer que perdió la vida en un incendio en una vivienda de la colonia Lucio Blanco fue identificada como Isabel Ana Gómez, de 30 años. El siniestro ocurrió la mañana del pasado viernes, cuando la casa marcada con el número 222 fue consumida por las llamas.

Víctima se encontraba sola durante el incendio

Isabel Ana Gómez se encontraba sola al momento del incendio, acompañada de sus cuatro perros, quienes también fallecieron en el siniestro. Vecinos de la zona reportaron el incidente y señalaron que no era la primera vez que se registraba un incendio en el lugar.

Hallazgo del cuerpo y causa de la muerte

Bomberos de Saltillo acudieron al sitio para sofocar las llamas. Durante las labores de enfriamiento, localizaron el cuerpo de la víctima, quien se presume dormía al momento de los hechos. Aunque presentaba graves quemaduras, se determinó que la causa de la muerte fue la intoxicación por humo.

Investigación en curso por el incendio

Las autoridades mantienen investigaciones en curso para determinar las causas del incendio, mientras que la comunidad manifestó su consternación por la pérdida de Isabel y de sus mascotas.