Identifican a presunto responsable de daños a su camioneta

El diputado local Antonio Attolini Murra informó que, gracias a videos obtenidos de una cámara de seguridad, logró identificar al presunto responsable de los daños ocasionados a su camioneta.

De acuerdo con el legislador, el implicado fue identificado como Bernardo “N”.

Attolini señaló que, según reportes públicos de nómina, Bernardo “N” labora como auxiliar general en la Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torreón.

Asimismo, indicó que el presunto responsable forma parte del círculo cercano de Martha Rodríguez, actual directora de Tribunales Municipales, y de José “Pepe”, exsecretario del Ayuntamiento.

Derivado de estos hechos, el diputado presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado y tramitó una orden de protección en contra de Bernardo “N”.

La propia Fiscalía reconoció la existencia de agravantes en el caso y se comprometió a llevar a cabo una investigación expedita y conforme a derecho.

“Es indigno que funcionarios públicos, o personas vinculadas al aparato municipal, puedan ejercer su autoridad o sus relaciones con tal impunidad, particularmente cuando se trata de amedrentar a representantes populares que han sido críticos de la administración en la que ellos mismos trabajan”, declaró Attolini Murra.