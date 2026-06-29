Identifican a otro minero de Pasta de Conchos; suman 26

Asimismo, la autoridad dio a conocer que 25 de los mineros identificados ya han sido entregados de manera digna a sus familias

El Mando Unificado de Pasta de Conchos informó que el pasado 26 de junio de 2026 se confirmó la identificación de los restos del minero Tomás Patlán Martínez, hecho que ya fue comunicado de manera oficial a sus familiares.

Con esta nueva identificación, asciende a 26 el número de mineros plenamente identificados como parte de los trabajos de recuperación que continúan en la mina Pasta de Conchos.

Han sido entregados 25 mineros a sus familias

Asimismo, la autoridad dio a conocer que 25 de los mineros identificados ya han sido entregados de manera digna a sus familias, mientras que se mantiene el acompañamiento y las labores correspondientes para avanzar en el proceso de recuperación e identificación de las víctimas restantes.

El Mando Unificado reiteró que continuará informando oportunamente sobre los avances de las acciones que se desarrollan en Pasta de Conchos.