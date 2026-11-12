Identifican a cuatro mineros más en Pasta de Conchos

El Mando Unificado confirmó la identidad de cuatro trabajadores que permanecían atrapados desde la explosión de febrero de 2006

A casi 20 años de la tragedia de Pasta de Conchos, las autoridades confirmaron la identificación de los restos de cuatro trabajadores más que permanecían atrapados en el complejo minero desde la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006, con lo que aumentó a 36 el número de mineros identificados durante las labores de recuperación.

Los trabajadores identificados son Agustín Botello Hernández, Jesús Viera Almendáriz, Jorge Arturo Ortega Jiménez y Juan Ramón Barrientos Gloria, de acuerdo con la actualización del Mando Unificado de Pasta de Conchos.

Julio Antonio Sánchez Morález, coordinador de la Zona Norte y Carbonífera de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó que las cuatro familias fueron notificadas de los resultados de los procedimientos de identificación realizados a los restos recuperados en la mina.

Con estas nuevas identificaciones, suman 36 los trabajadores reconocidos desde el inicio de las labores de recuperación, de los cuales 31 ya fueron entregados a sus familiares para recibir sepultura.

Los cinco casos restantes, incluidos los cuatro anunciados esta semana, continúan pendientes de entrega mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

La explosión registrada el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, dejó atrapados a 65 trabajadores y dio origen a una prolongada exigencia de sus familias para recuperar los restos de sus seres queridos.

Durante casi dos décadas, los familiares han mantenido la demanda de continuar los trabajos de búsqueda y recuperación, con el propósito de identificar a los trabajadores que permanecen en el interior del complejo minero.

El Mando Unificado señaló que continuará informando sobre los avances de las labores de recuperación e identificación, así como sobre los procedimientos de entrega de restos a las familias de los trabajadores.

La identificación de estos cuatro mineros representa un nuevo avance en los trabajos de recuperación de Pasta de Conchos, mientras continúa la búsqueda de los trabajadores que todavía no han sido localizados e identificados.