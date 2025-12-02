ICIFED revisará construcciones mayores en 294 escuelas

En los próximos días iniciarán inspecciones en escuelas por personal acreditado para verificar que las obras cumplan con todas las medidas de seguridad.

El Director del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), Julio Long Hernández, anunció que se llevará a cabo una revisión en 294 escuelas de Coahuila, donde la Secretaría del Bienestar ha detectado la realización de obras mayores a través del programa “La Escuela es Nuestra”.

Las inspecciones en escuelas comenzarán en los próximos días y serán realizadas por personal acreditado, con el objetivo de verificar que las obras se estén ejecutando bajo las medidas de seguridad correspondientes. Long Hernández explicó que los resultados de estas inspecciones podrían tardar hasta un mes en emitirse, una acción considerada necesaria tras lo ocurrido en San Pedro, donde un niño de 6 años perdió la vida debido al colapso de una techumbre.

¿Por qué el ICIFED revisará escuelas que tienen obras mayores?

De acuerdo con el titular del ICIFED, los dictámenes técnicos señalarán las observaciones pertinentes en las obras que presenten posibles irregularidades o riesgos. Sin embargo, aclaró que la decisión de detener o continuar una obra no corresponde al instituto, sino a los encargados de la Secretaría del Bienestar y a los padres de familia, quienes son responsables de la administración de los recursos asignados por el programa.

¿Quién decide si una obra continúa pese a posibles riesgos?

En entrevista, Julio Long Hernández enfatizó que, aunque el ICIFED realiza las inspecciones, será decisión exclusiva de los padres de familia determinar si prosiguen con los trabajos que puedan representar algún riesgo en su construcción. Recordó que los fondos otorgados mediante “La Escuela es Nuestra” no son suficientes para cubrir obras mayores cumpliendo con los estándares óptimos de seguridad y calidad, por lo que insistió en la importancia de tomar decisiones informadas y responsables para proteger la integridad de la comunidad escolar.